Минфин впервые прокомментировал долги «Роснано»
Долговые обязательства государственной компании «Роснано» будут исполняться, дефолт исключен. Об этом сообщается в официальном комментарии Минфина РФ.
В министерстве уточнили, что механизмы по улучшению эффективности деятельности АО «Роснано» в настоящий момент отрабатываются. Однако вариант «невыполнения долговых обязательств» компании не рассматривается, передает RT.
В ведомстве напомнили о государственных гарантиях, которыми обеспечены долги коропорации. При этом, по имеющимся данным, часть обязательств «Роснано» не покрыты госгарантией, однако в Минфине об этом не упомянули.
В пятницу, 19 ноября Московская биржа заявила о приостановке торгов облигациями «Роснано». Затем сама компания встретилась с кредиторами и инвесторами, чтобы обсудить способы реструктуризации «в интересах кредиторов». Облигационный долг «Роснано» составляет около 71,58 млрд рублей.
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