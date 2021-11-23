«Госкорпорации неэффективны»: Экс-министр экономики о долгах «Роснано»

Ситуация вокруг госкомпании «Роснано» и ее долгов стала одним из факторов, обрушивших российский рынок, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Ранее стало известно, что «Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций компании о реструктуризации бизнеса. По данным «Коммерсанта», была поставлена цель «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга».