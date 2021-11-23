«Госкорпорации неэффективны»: Экс-министр экономики о долгах «Роснано»

Андрей Нечаев сказал НСН, что допускает интерес правоохранительных органов к «Роснано», но призвал не гадать, являются ли долги компании «наследием Чубайса».

Ситуация вокруг госкомпании «Роснано» и ее долгов стала одним из факторов, обрушивших российский рынок, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Андрей Нечаев.

Ранее стало известно, что «Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций компании о реструктуризации бизнеса. По данным «Коммерсанта», была поставлена цель «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга».

Минфин впервые прокомментировал долги «Роснано»
«После того, как было объявлено, что они устроили переговоры с инвесторами о реструктуризации долга, это стало одним из факторов того, что вчера российский рынок просто рухнул. Там были еще и геополитические факторы, и падение цены на нефть, но эксперты считают, что третьим фактором стала ситуация с «Роснано». В результате рынок обвалился почти на 6%», - сказал Нечаев.

При этом он назвал госкорпорации «неэффективным инструментом».

«Я считаю, что госкорпорации - это в принципе неэффективный инструмент, кроме очень узких случаев. У нас сейчас госкомпании играют ключевую роль практически во всех секторах экономики, поэтому саму экономическую линию государства надо пересматривать», - считает экс-министр.

Вместе с тем он призвал не гадать, стали ли долги «Роснано» «наследием» бывшего главы госкорпорации Анатолия Чубайса.

«Надо выслушать объяснение руководства "Роснано", а не гадать, какой их проект или серия проектов оказались более неудачными», - заключил собеседник «Радиоточки НСН», допустив, что «Роснано» могут заинтересоваться правоохранительные органы.

По данным «Интерфакса», совокупный облигационный долг «Роснано» составляет 71,58 млрд рублей.

Чубайс рассказал о встрече с Путиным перед уходом из «Роснано»

23 ноября Минфин впервые прокомментировал ситуацию с долгами госкомпании, о которых стало известно в пятницу вечером. В ведомстве пообещали, что долговые обязательства «Роснано», обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться.

Анатолий Чубайс занимал пост гендиректора «Роснано» с 2008 по 2020 годы. В декабре 2020-го Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями. Главный приватизатор 90-х во главе «Роснано» прославился, в частности, репликой о том, что у компании «очень много денег».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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