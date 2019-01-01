Путин: Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одно государство

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия не намерены объединяться в одно государство, но будут усиливать интеграцию в направлении создания полноценного Союзного государства. Об этом он сказал на прямой линии.

«У нас не стоит речи об объединении в одно государство. У нас стоит вопрос о выполнении давно подписанного договора о создании Союзного государства. Это не одно и то же. Что-то не был сделано Россией, что-то – Белоруссией. Мы сейчас договорились с Александром Лукашенко вернуться к соглашению, посмотреть, что не было сделано, по этому направлению работают экспертные группы» - сказал он.

Ранее Путин в ходе прямой линии отказался делать шаги навстречу новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

