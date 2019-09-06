Эксперт: Москва не будет платить Белоруссии за слова о «братских народах»

Поэтому вспомнили древний белорусский формат – «подход президента к прессе в поездке на периферию». Сегодня во время этого подхода руководитель республики обозначил все свои ключевые мероприятия, которые, по его мнению, ранее прошли незамеченными. Вот он и усилил акценты, расставил, скажем так, реперные точки, тем более, что ситуация в Белоруссии реально трудная, президент не приукрашивает. Сработало, некоторые пассажи белорусского лидера на этот раз попали в ленты новостей даже в России.

Проблема в том, что сейчас в Москве за словесную шелуху о братской и прочей степени родства никто не собирается платить наличными. Основная проблема, которую пытаются решить белорусы — выбить эксклюзивные скидки на нефть и газ, ключевые для Минска сырьевые товары. В прошлом году белорусы импортировали 18,5 млн тонн нефти и 20 млрд кубометров газа по ценам сильно ниже рыночных. Это закрывает их потребности по газу и позволяет еще продавать нефть на внешние рынки. На самом деле для внутреннего потребления Белоруссии нужно всего 7,5 млн тонн нефти: два они добывают самостоятельно и 5,5 млн закупают на внешнем рынке. Но так как хочется отправлять на экспорт, то приходится обращаться к России. Российская нефть для белорусов сейчас самая дешевая. Эта ситуация меняется по мере проведения налогового маневра, камень преткновения здесь. Но налоговый маневр — это внутреннее дело России. Поэтому Белоруссия заявляет, что будет покупать нефть в Саудовской Аравии, в США, в Азербайджане. Нефти сейчас на рынке переизбыток. И я полагаю, что Москва аккуратно толкает Минск, намекает, мол, «походи по базару, может, дешевле найдёшь», — пояснил собеседник НСН.

Зимовский прогнозирует, что белорусский лидер рассчитывает на новую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Возможно, Минску нужна новая встреча Путина и Лукашенко, чтобы прояснить позиции. Видно было, что Лукашенко на это рассчитывает, он чуть-чуть обострился, помахал трубой слегка. И всё же Минск надеется, что старая риторическая схема сработает, что надо вопрос «по-нашему», «по-братски» решить, потому что эти бессердечные экономисты одни цифры понимают. «По-братски», в данном случает, не несёт никакой смысловой нагрузки. Завтра в каком-нибудь Крыжополе белорусы, «по-братски», будут что-нибудь просить у Зеленского, например. Кстати, с Украины можно слупить за Чернобыль, Чернобыль же украинский пока», — отметил Зимовский.

С Западом же у Белоруссии никакого экономического сотрудничества нет, напомнил политолог.

«Все основные деньги, дотации и ресурсы Белоруссия получает из России. С начала года белорусы заняли у России 750 млн долларов, а Европа им отжалела аж 40 млн долларов. Китай в этом году сократил кредитование Белоруссии до предела. Так что бессмысленно апеллировать к Западу и говорить о каком-то сотрудничестве. Похоже, просьба «не гнобить» связана с визитом белорусского премьера в Москву, где прошли переговоры Медведева с Румасом. Никаких решений пока не принято. Белоруссию это категорически не устраивает, поскольку в Минске острый дефицит денег и выборы на носу. Там только сейчас смогли выйти на уровень 2012 года по золотовалютным резервам. Образовалась такая дыра, которую семь лет не могли заполнить. Это тоже говорит о сложной ситуации в экономике. Как ни парадоксально, но именно в Москве, а не в Минске, лучше осознают значение внутрибелорусской ситуации. Видимо, не лишним будет напомнить, что как-то на Селигере Путин на вопрос о единстве братских народов ответил так, я цитирую: «Реальное воссоединение России и Белоруссии и образование полноценного единого государства полностью зависит от воли белорусского народа, и если он (народ) желает этого, то должен бороться за эту идею» - заметил Зимовский



Ранее экс-депутат белорусского Совета Республики, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН объяснил, почему Лукашенко на посту президента Белоруссии никогда не сможет наладить белорусско-американские отношения.

