Названы владельцы «золотых паспортов» на Кипре. Вернутся ли деньги в Россию?

Перечень опубликован на фоне переговоров России и Кипра о разрыве Соглашения об избежании двойного налогообложения, по которому переводившиеся из России на Кипр деньги, включая проценты и дивиденды, облагались налогом в 2%. В сентябре Москва вышла из соглашения в одностороннем порядке, шли переговоры о повышении ставки до 15%.

Политолог Андрей Суздальцев в беседе с НСН высказал мнение, что бизнес не вернется с Кипра в Россию даже под угрозой повышения налогов.

«Нет, конечно!» - заявил Суздальцев.

По его словам, у российского правительства нет задачи перекрыть трансграничное движение капиталов. «Никто никуда не переедет, все активы бизнеса находятся в России, репрессивными мерами заставить вкладывать в российскую экономику нельзя», - сказал он, напомнив, что Кипр перестал быть надежной гаванью для российских капиталов со времен кризиса 2008-2009 годов.

Денонсация соглашения о двойном налогообложении не имеет никакого отношения к реальной деофшоризации, выразил уверенность НСН экономист Никита Кричевский.

«С этого года наши олигархи, обладающие офшорными контролируемыми иностранными компаниями, а они расположены преимущественно на Кипре, вместо внесения в свои декларации прибыли своих кипрских компаний и уплаты с этой прибыли 13%, будут декларировать всего 5 миллионов рублей. И все. А во-вторых, в этом году и предстоящие годы дивиденды, направляемые в офшоры, будут облагаться по ставке ноль процентов. Спрашивается, зачем нашим олигархам соглашение с Кипром? Эта новость к реальной деофшоризации не имеет, к сожалению, никакого отношения», – считает экономист.

Вместе с тем, бизнесмен Виктор Батурин в беседе с НСН поддержал денонсацию соглашения о двойном налогообложении и даже призвал наказать тех, кто в 1998 году подписал этот документ.

«Надо для начала того, кто соглашение заключил призвать к ответственности. Не укладывается ни в какой нормальный разум, что государство дает возможности платить и не платить налоги. Не должно быть так, что государство кому-то дает возможность не платить налоги – пользоваться офшорами на Кипре, а рабочий у станка должен платить свои 13% из-за того, что он даже не знает, где этот Кипр находится. Давно это нужно было сделать», - полагает Батурин.

Процедура денонсации соглашения начнется 3 августа, ранее заявили в Минфине.

Президент Владимир Путин в телеобращении 25 марта предложил ввести повышенный налог в 15% на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Для этого необходимо скорректировать все соглашения об избежании двойного налогообложения с другими странами.

По оценкам Минфина, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 триллиона рублей, в 2019 году - более 1,9 триллиона рублей. Связано это в первую очередь с тем, что налоговое соглашение с Кипром предусматривало привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5% или 10%, а на проценты по займам - до 0%.



