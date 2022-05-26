«Больше, чем раньше»: Ученый предсказал объем урожая пшеницы в России в 2022 году
Количество пшеницы будет выше, чем в предыдущие годы, однако многие страны не смогут ее купить на мировом рынке, заявил в эфире НСН представитель РАНХиГС Василий Узун.
Россия имеет достаточно запасов пшеницы, чтобы обеспечить ей своих граждан и другие страны, однако на мировом рынке пшеница достигает слишком высоких цен, заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что запасов пшеницы в мире хватит лишь на 10 недель. Так, конфликт на Украине усугубил сложную ситуацию с продовольственной безопасностью.
«Пшеница прошла зиму, виды на урожай хорошие. До уборки совсем близко. Никаких катаклизмов или существенных отклонений валовых сборов пшеницы не ожидается. Наоборот, они будут выше, чем в предыдущие годы. Мы имеем достаточно пшеницы, чтобы обеспечить своих граждан. Кроме того, все обязательства, которые есть перед другими странами, Россия выполнит», - сказал Узун.
При этом он отметил, что многим странам пшеница в скором времени будет совсем недоступна из-за крайне высоких цен на мировом рынке.
«Проблема заключается не в объемах производства, а в другом. Обычная цена на пшеницу на мировом рынке достигает 200 долларов за тонну. Сейчас цена приближается к 450 долларам, и у покупателей начинаются проблемы. Главный вопрос для мира: где взять деньги? Надо заплатить двойную цену, а таких денег у многих стран нет», - указал Узун.
По его словам, для части стран, в частности Египта, импорт пшеницы является главным источником питания.
«Обычно международные организации выделяли достаточно много денег для того, чтобы купить пшеницу и раздать ее в бедных странах. Есть страны, которые не могут расплатиться. Это международные проблемы, которыми должны заниматься политики. Есть страны, для которых импорт пшеницы главный источник питания. Например, основная еда в Египте – это хлеб, половина которого из российского зерна», - добавил Узун.
В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в беседе с «Радиоточкой НСН» подтвердил слова Василия Узуна о хороших запасах пшеницы в России.
«В России запасов пшеницы вполне хватает. Площадь посевных культур в этом году также увеличилась. Эта ситуация постоянно на контроле, нет никаких оснований чего-то опасаться. Если у нас будут излишки пшеницы на внутреннем рынке, то поставим пшеницу на мировой рынок. Сейчас мы защищаем свой внутренний рынок», - сказал Майоров.
Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявлял, что число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за кризиса на Украине, может вырасти минимум с 276 млн до 323 млн. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что источником проблемы, которая ведет к угрозе мирового голода является не Россия, а страны, которые ввели против нее санкции.
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