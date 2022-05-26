«Больше, чем раньше»: Ученый предсказал объем урожая пшеницы в России в 2022 году

Накануне сообщалось, что запасов пшеницы в мире хватит лишь на 10 недель. Так, конфликт на Украине усугубил сложную ситуацию с продовольственной безопасностью.

«Пшеница прошла зиму, виды на урожай хорошие. До уборки совсем близко. Никаких катаклизмов или существенных отклонений валовых сборов пшеницы не ожидается. Наоборот, они будут выше, чем в предыдущие годы. Мы имеем достаточно пшеницы, чтобы обеспечить своих граждан. Кроме того, все обязательства, которые есть перед другими странами, Россия выполнит», - сказал Узун.

При этом он отметил, что многим странам пшеница в скором времени будет совсем недоступна из-за крайне высоких цен на мировом рынке.