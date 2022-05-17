Стоимость пшеницы в Европе побила рекорд

Стоимость пшеницы побила абсолютный рекорд на европейском рынке, пишет AFP.

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Торги завершились на отметке 438,25 евро за тонну пшеницы. Это произошло после того, как Индия объявила эмбарго на экспорт зерновых.

Данный показатель цены на пшеницу стал рекордным на бирже Euronext. Предыдущий максимум был установлен 7 марта, когда торги закрылись на уровне 422,50 евро за тонну пшеницы.

Напомним, 16 мая Индия запретила экспорт пшеницы в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Зерно
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