Эксперт: Мировых запасов пшеницы хватит на 10 недель
Запасов пшеницы в мире хватит лишь на 10 недель, предупредила генеральный директор Gro Intelligence Сара Менкер. Об этом эксперт по продовольственной безопасности заявила в ходе специального заседания Совета Безопасности ООН.
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Как отметила Менкер, конфликт на Украине усугубил сложную ситуацию с продовольственной безопасностью, которая сложилась в мире до 2022 года. Сейчас уровень запасов зерна «самый низкий, который когда-либо видел мир». Для решения проблемы необходимы скоординированные действия многих государств.
«Без агрессивных глобальных действий мы подвергаемся риску необычайных человеческих страданий и экономического ущерба», — заявила Менкер.
Эксперт указала, что на углубление продовольственного кризиса влияют сокращение поставок продуктов из России и Украины, дефицит удобрений, проблемы с логистикой, изменения климата и проблемы с логистикой. Сочетание этих факторов создает ситуацию, которая будет негативно влиять на мировые поставки продовольствия в течение нескольких лет, пишет РИА ФАН.
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