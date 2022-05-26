Эксперт: Мировых запасов пшеницы хватит на 10 недель

Как отметила Менкер, конфликт на Украине усугубил сложную ситуацию с продовольственной безопасностью, которая сложилась в мире до 2022 года. Сейчас уровень запасов зерна «самый низкий, который когда-либо видел мир». Для решения проблемы необходимы скоординированные действия многих государств.

«Без агрессивных глобальных действий мы подвергаемся риску необычайных человеческих страданий и экономического ущерба», — заявила Менкер.

Эксперт указала, что на углубление продовольственного кризиса влияют сокращение поставок продуктов из России и Украины, дефицит удобрений, проблемы с логистикой, изменения климата и проблемы с логистикой. Сочетание этих факторов создает ситуацию, которая будет негативно влиять на мировые поставки продовольствия в течение нескольких лет, пишет РИА ФАН.

