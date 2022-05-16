«Трудолюбивый народ»: Депутат Госдумы заявил, что голод России не грозит

Артем Кирьянов отметил, что проблема голода может усугубиться в странах Африки. 

Всемирного голода из-за санкций и роста цен не будет, но ситуация может усугубиться в бедных регионах, заявил заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Всемирного голода не будет, В России голода точно не будет. Есть, конечно, регионы, которые традиционно голодают по своим причинам – некоторые страны Центральной Африки, может быть, им будет еще более тяжело. В 21 веке люди, которые умеют работать, которые занимаются своим делом, голодать не будут. А в России народ очень трудолюбивый», - отметил он.

На фондовом рынке ситуация после остановки торгов последовательно стабилизируется, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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