«Трудолюбивый народ»: Депутат Госдумы заявил, что голод России не грозит
Артем Кирьянов отметил, что проблема голода может усугубиться в странах Африки.
Всемирного голода из-за санкций и роста цен не будет, но ситуация может усугубиться в бедных регионах, заявил заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Всемирного голода не будет, В России голода точно не будет. Есть, конечно, регионы, которые традиционно голодают по своим причинам – некоторые страны Центральной Африки, может быть, им будет еще более тяжело. В 21 веке люди, которые умеют работать, которые занимаются своим делом, голодать не будут. А в России народ очень трудолюбивый», - отметил он.
На фондовом рынке ситуация после остановки торгов последовательно стабилизируется, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
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