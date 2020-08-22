Viber закрывает офис в Белоруссии

Руководство компании Viber приняло решение закрыть офис в Минске из-за протестов и блокировки интернета в Белоруссии. Об этом заявил гендиректор компании Джамел Агауа.

Он напомнил, что в ходе протестов был захвачен офис Uber «вооруженными людьми».

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«Все очень сложно, наш офис был затронут этой ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице. На прошлой неделе мы узнали, что некоторые офисы компаний, таких как Uber и еще одной, не помню название, были захвачены вооруженными людьми», - цитирует Джамела Агауа Forbes.

В Viber ради безопасности сотрудников минского офиса компании их перевели на удаленную работу.

По словам Джамела Агауа, в связи с событиями в Белоруссии в компании пересмотрят модель работы в республике.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН предрек девальвацию белорусского рубля. Он считает, что этот процесс - элемент политического цикла в республике.

«Перед выборами были напечатаны деньги, они были розданы гражданам, те после выборов, глядя на политический кризис в стране и беспокоясь о ситуации, стараются держать деньги в более твердой валюте», - пояснил он.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селивёрстова
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