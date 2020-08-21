Политолог предрек девальвацию белорусского рубля

«Зная эту аксиому, люди всегда после выборов идут в банкоматы, а оттуда – в обменные пункты, скупая валюту. Так было после выборов 2010 года, после выборов 2015 года и, судя по всему, так будет и в этот раз», - сказал Болкунец.

По его словам, насколько обвалится рубль – сказать сложно, сейчас он находится в свободном плавании, в районе 10% могут быть колебания. «Если я не ошибаюсь, в 2010 году после выборов он обрушился на 40% и даже вызвал какие-то протесты», - напомнил политолог.

По его словам, девальвация белорусского рубля - это просто элемент политического цикла в республике. «Перед выборами были напечатаны деньги, они были розданы гражданам, те после выборов, глядя на политический кризис в стране и беспокоясь о ситуации, стараются держать деньги в более твердой валюте», - пояснил он.

Ранее в пятницу первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал о полномочиях, возможностях и рамках дозволенности белорусских спецслужб.

