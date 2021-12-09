В Союзе виноделов спрогнозировали подорожание российского вина на 10-15%

По импортным винам цены могут повыситься только на отдельные марки, но они не делают особой погоды на рынке, так как в мире переизбыток вина, заявил президент союза Леонид Попович. 

Российские вина будут дорожать на уровне инфляции, но максимум на 10-15% за год, заявил президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Из-за возросших издержек на производство и логистику, а также из-за плохого урожая винограда в Италии и Франции, виноделы хотят увеличить закупочные цены в евро и долларах на 20–25% в 2022 году. Розничные сети и крупные импортеры вина уже получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости продукции.

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«Я не вижу предпосылок для того, чтобы импортные вина дорожали в таком объеме. Мне это не понятно, и я хотел бы услышать объяснений от импортеров и оптовиков, которые их везут. Я думаю, что этого подорожания не будет. В мире переизбыток вина, где-то плохой урожай, где-то хороший, у нас есть Австралия, Америка. Я не верю в повышение цены из-за этого. Отдельные марки, может быть, подорожают, но они политики на рынке не делают. Российские вина будут дорожать, как и все в России на уровне инфляции, на 10-15% максимум за год, может быть и меньше», - отметил Попович.

Президент Союза виноградарей и виноделов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее отмечал, что пошлины на алкоголь из ЕС не окажут большого влияния на потребителей.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПодорожаниеЦеныВиноРоссия
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