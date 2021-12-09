В Союзе виноделов спрогнозировали подорожание российского вина на 10-15%

Российские вина будут дорожать на уровне инфляции, но максимум на 10-15% за год, заявил президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Из-за возросших издержек на производство и логистику, а также из-за плохого урожая винограда в Италии и Франции, виноделы хотят увеличить закупочные цены в евро и долларах на 20–25% в 2022 году. Розничные сети и крупные импортеры вина уже получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости продукции.