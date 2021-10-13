В России предложили продавать алкоголь по QR-коду
Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова заявила, что заставить россиян вакцинироваться может запрет на продажу алкоголя непривитым, передает «Говорит Москва».
По её мнению, QR-коды для посещения кафе, ресторанов или фитнес-клубов губительно, в первую очередь, для бизнеса, но при этом не заставляет россиян делать прививку.
«Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние... Отними у народа спиртное - это будет народное волнение», - резюмировала Татулова.
Ранее член-корреспондент Российской академии наук вирусолог Александр Лукашев предложил штрафовать граждан за отказ от вакцинации против COVID-19.
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