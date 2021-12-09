Поставщики заявили о росте стоимости вина до 25% в 2022 году

Из-за возросших издержек на производство и логистику, а также из-за плохого урожая винограда в Италии и Франции, виноделы хотят увеличить закупочные цены на 20–25%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора дистрибьютора алкоголя Fort.

По его словам, увеличить цены на свою продукцию, в частности, предлагают производители вин из Шампани, Долины Луары, Бургундии и Гаскони (Франция), а также Трентино — Альто Адидже (Италия).