Поставщики заявили о росте стоимости вина до 25% в 2022 году
Из-за возросших издержек на производство и логистику, а также из-за плохого урожая винограда в Италии и Франции, виноделы хотят увеличить закупочные цены на 20–25%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора дистрибьютора алкоголя Fort.
По его словам, увеличить цены на свою продукцию, в частности, предлагают производители вин из Шампани, Долины Луары, Бургундии и Гаскони (Франция), а также Трентино — Альто Адидже (Италия).
Так, розничные сети и крупные импортеры вина уже получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости продукции.
Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пошлины на алкоголь из ЕС не окажут большого влияния на потребителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Захарова: США разваливают систему международных отношений
- Гражданам Афганистана начали отказывать во въезде в США
- Синоптик предупредил о январских морозах в Москве и Подмосковье
- Генпрокуратура разработала нормы для ареста и конфискации криптовалюты
- Вирусолог заявил, что полностью уничтожить COVID-19 нельзя
- Сын Бжезинского предложил отключить Россию от SWIFT на несколько дней
- Дилеры предупредили о сохранении дефицита автомобилей в 2022 году
- Аналитики перечислили самые востребованные профессии в 2021 году
- Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
- Елена Малышева назвала условие для «оптимального оргазма»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru