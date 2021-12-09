Поставщики заявили о росте стоимости вина до 25% в 2022 году

Из-за возросших издержек на производство и логистику, а также из-за плохого урожая винограда в Италии и Франции, виноделы хотят увеличить закупочные цены на 20–25%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора дистрибьютора алкоголя Fort.

По его словам, увеличить цены на свою продукцию, в частности, предлагают производители вин из Шампани, Долины Луары, Бургундии и Гаскони (Франция), а также Трентино — Альто Адидже (Италия).

В России может подорожать вино из-за владельцев виноградников

Так, розничные сети и крупные импортеры вина уже получили уведомления от поставщиков о возросшей стоимости продукции.

Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пошлины на алкоголь из ЕС не окажут большого влияния на потребителей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЦеныВино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры