В Союзе виноделов оценили повышение пошлины на алкоголь из ЕС
Леонид Попович уверен, что массового покупателя выручат производители вина из США, Австралии и ближнего зарубежья.
Пошлины на алкоголь из ЕС не окажут большого влияния на потребителей, заявил президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Минэкономразвития предложило повысить пошлины на ряд товаров из Европы, включая пиво и вино.
«Наш массовый покупатель ничего не потеряет, потому что у нас кроме Европы есть США, Австралия, Молдавия, Грузия, Армения, Узбекистан, которые с радостью, если вдруг европейцы начнут меньше возить, заменят своим вином. Поэтому никаких катаклизмов не предвидится. Просто любители испанского, итальянского и французского вина будут платить больше», - отметил Попович.
О предложении Минэкономразвития повысить пошлины на ряд товаров из Евросоюза ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом не уточняется, насколько могут быть повышены пошлины, однако собеседники издания отмечают, что ставки могут быть вплоть до запретительных.
Сообщается, что эти меры рассматриваются как ответ на ограничения ЕС на поставку металлургической продукции.
В Минэкономразвития пока не прокомментировали возможное повышение пошлин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
- Очередной антирекорд по числу смертей от COVID-19 установлен в России
- В России выявили 23 888 случаев COVID-19 за сутки
- В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
- Назван предел продолжительности жизни человека
- Минэнерго России: КНР и Европа не обращались по вопросу увеличения поставок угля
- СМИ: экс-замминистра, вице-президент Сбербанка Ракова исчезла после обысков
- СМИ: Россия увеличит втрое поставки электроэнергии в Китай
- Руководители кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» признаны виновными в оказании небезопасных услуг
- В Кремле оценили слова Берлускони о дефиците мировых лидеров
- В Женеве начались консультации России и США по стратегической стабильности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru