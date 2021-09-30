В Союзе виноделов оценили повышение пошлины на алкоголь из ЕС

Леонид Попович уверен, что массового покупателя выручат производители вина из США, Австралии и ближнего зарубежья.

Пошлины на алкоголь из ЕС не окажут большого влияния на потребителей, заявил президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Минэкономразвития предложило повысить пошлины на ряд товаров из Европы, включая пиво и вино.

«Наш массовый покупатель ничего не потеряет, потому что у нас кроме Европы есть США, Австралия, Молдавия, Грузия, Армения, Узбекистан, которые с радостью, если вдруг европейцы начнут меньше возить, заменят своим вином. Поэтому никаких катаклизмов не предвидится. Просто любители испанского, итальянского и французского вина будут платить больше», - отметил Попович.

Переполнены вином. В России не верят в санкции ЕС из-за шампанского

О предложении Минэкономразвития повысить пошлины на ряд товаров из Евросоюза ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом не уточняется, насколько могут быть повышены пошлины, однако собеседники издания отмечают, что ставки могут быть вплоть до запретительных.

Сообщается, что эти меры рассматриваются как ответ на ограничения ЕС на поставку металлургической продукции.

В Минэкономразвития пока не прокомментировали возможное повышение пошлин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЕвросоюзПошлиныВино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры