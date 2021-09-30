В Союзе виноделов оценили повышение пошлины на алкоголь из ЕС

Пошлины на алкоголь из ЕС не окажут большого влияния на потребителей, заявил президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее Минэкономразвития предложило повысить пошлины на ряд товаров из Европы, включая пиво и вино.

«Наш массовый покупатель ничего не потеряет, потому что у нас кроме Европы есть США, Австралия, Молдавия, Грузия, Армения, Узбекистан, которые с радостью, если вдруг европейцы начнут меньше возить, заменят своим вином. Поэтому никаких катаклизмов не предвидится. Просто любители испанского, итальянского и французского вина будут платить больше», - отметил Попович.