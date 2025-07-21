В штрафах за расчет в криптовалюте увидели желание вернуть релокантов

Штрафы за расчеты в криптовалюте не помогут в борьбе с криминалом, сказал НСН Валерий Корнеев.

Зачастую расчеты в криптовалюте используют уехавшие за границу россияне, которые продолжают работать на российские компании, сказал в эфире НСН председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев.

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что в России с начала 2026 года планируют ввести штрафы за платежи в криптовалюте. Соответствующий законопроект разработал Банк России совместно с Минфином. Речь идет о штрафах в размере 100-200 тысяч рублей для физлиц, 700 тысяч-одного миллиона рублей - для юрлиц. Корнеев рассказал, кто использует подобные расчеты.

«В первую очередь таким способом расплачиваются организации, которые хотят избежать уплаты налогов. Таким способом уходят от НДС, выплат в социальные фонды и НДФЛ. Самое частое использование - когда люди работают в разных странах на разные организации. Кто-то в России может работать на иностранную компанию, кто-то за границей (те же релоканты) работает на российскую организацию. Так как у нас достаточно серьезные проблемы с переводами в иностранные валюты, наниматели платят людям в криптовалюте. Это довольно распространенная сейчас схема», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, введение штрафов за расчеты в криптовалюте может простимулировать релокантов вернуться в Россию.

«Это делается для того, чтобы стимулировать людей вернуться в Россию, работать внутри страны и платить налоги. Достаточно большое число людей не вернулись. Подобные процессы также влияют на безопасность, особенно если речь идет о разработке критического программного обеспечения. Даже гражданское программное обеспечение для управления промышленными предприятиями или другими структурами имеет в своем составе критические блоки, знания о которых не должны быть у иностранной разведки. Неплохо было бы, чтобы люди, разрабатывающие подобные вещи, были на нашей территории», - отметил Корнеев.
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Он усомнился в том, что штрафами можно бороться с криминалом.

«Такие штрафы вряд ли избавят страну от криминала, потому что он сам по себе неискореним. Как-то бороться с криминалом можно отслеживая поток товаров или услуг, а не платежей, потому что последние очень редко проходят с территории России в принципе. Криминальные схемы замыкаются за границей. Суть этого законопроекта в том, чтобы появились основания для конфискации криптовалюты в случае доказательства причастия этой валюты к криминалу», - заключил эксперт.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор по-прежнему считает криптовалюту рискованным и волатильным активом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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