Люди распродают биткоины, чтобы перевести криптовалюту в другие активы, так как она в любой момент может превратиться в ноль. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев.

Цена биткоина в понедельник, 7 апреля, падает почти на 10%, опускаясь ниже $75 тысяч впервые с 7 ноября 2024 года, свидетельствуют данные торгов. Это произошло на фоне падения сырьевых рынков и рынков акций по всему миру, связанного с решением главы США Дональда Трампа ввести повышенные пошлины на почти весь импорт товаров в страну. При этом более чем на 10% падают и другие криптовалюты. Корнеев объяснил, что людям срочно надо закрывать брокерские счета.