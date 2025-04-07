Превратится в ноль? Экономист не увидел перспектив укрепления криптовалюты
Дональд Трамп устроил фондовому рынку сильнейший шторм, поэтому вряд ли криптовалюта будет укрепляться - скорее, только падать еще сильнее, заявил НСН Валерий Корнеев.
Люди распродают биткоины, чтобы перевести криптовалюту в другие активы, так как она в любой момент может превратиться в ноль. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», экономист Валерий Корнеев.
Цена биткоина в понедельник, 7 апреля, падает почти на 10%, опускаясь ниже $75 тысяч впервые с 7 ноября 2024 года, свидетельствуют данные торгов. Это произошло на фоне падения сырьевых рынков и рынков акций по всему миру, связанного с решением главы США Дональда Трампа ввести повышенные пошлины на почти весь импорт товаров в страну. При этом более чем на 10% падают и другие криптовалюты. Корнеев объяснил, что людям срочно надо закрывать брокерские счета.
«Сейчас всем понадобились деньги. Все, у кого падают цены на акции, все, кто держит различные позиции в других активах, всем пришли маржин-коллы, что надо пополнять свои брокерские счета. Люди продают биткоины, чтобы получить доллары или другую валюту для пополнения своих брокерских счетов. В противном случае их просто принудительно закроют. Люди распродают любые активы, оставляя только самые главные, даже золото начали распродавать. Но, должен сказать, что они это зря делают, потому что все продолжит падать. Пока непонятно, как долго, потому что такого шторма, какой сейчас организовал всему фондовому рынку Трамп, еще не было. А биткоин в отличие от других активов просто в любой момент может превратиться в ноль. Он не имеет своей внутренней стоимости, только надутую спекуляционную. В пользу укрепления валюты уже ничего не сыграет, только если доллар прекратит свое существование, как международное платежное средство», - рассказал он.
Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков рассказал НСН, что цены на нефть рухнули на 10% не только на фоне введения пошлин главой США Дональдом Трампом, но и из-за желания ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае, которое, вероятно, они могут пересмотреть, чтобы стабилизировать ситуацию.
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