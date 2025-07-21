СМИ: Россиян начнут штрафовать за оплату криптовалютой с 2026 года
Штрафы за платежи в криптовалютах планируют ввести в России с начала 2026 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями».
Соответствующий законопроект разработал Банк России совместно с Министерством финансов. Как ожидается, власти введут ответственность за оплату криптовалютой в виде штрафа в размере 100–200 тысяч рублей для физлиц, 700 тысяч-1 млн рублей - для юрлиц. При этом использовавшуюся незаконно в качестве платежа криптовалюту конфискуют.
Издание напомнило, что с 1 января 2025 года российский Налоговый кодекс признал криптовалюту имуществом, и теперь торговые операции с ней и майнинг подлежат налогообложению.
Как отметил Аксаков, Госдума рассмотрит законопроект осенью. Депутат подчеркнул необходимость отрегулировать вопрос с ответственностью, так как сейчас есть серая зона.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала криптовалюту рискованным и волатильным активом.
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