Набиуллина: Центробанк РФ не планирует инвестировать в криптовалюту

На Финансовом конгрессе ЦБ РФ она указала, что допускает использование криптовалюты во внешнеэкономической деятельности, но против подобных средств платежа внутри страны.

«Учитывая наше отношение... мы, конечно, не рассматриваем то, что мы можем инвестировать в криптовалюту, как Центральный банк», - заключила Набиуллина.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о создании в США стратегического резерва биткоина, сообщает RT.

