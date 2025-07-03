Набиуллина: Центробанк РФ не планирует инвестировать в криптовалюту

Центробанк РФ по-прежнему считает криптовалюту рискованным и волатильным активом. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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На Финансовом конгрессе ЦБ РФ она указала, что допускает использование криптовалюты во внешнеэкономической деятельности, но против подобных средств платежа внутри страны.

«Учитывая наше отношение... мы, конечно, не рассматриваем то, что мы можем инвестировать в криптовалюту, как Центральный банк», - заключила Набиуллина.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о создании в США стратегического резерва биткоина, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаИнвестицииЦентробанкКриптовалюты

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