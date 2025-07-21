Песков: В отношениях России и Азербайджана сейчас сложный период

По его словам, Москва надеется, что он пройдёт, так как «сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду».

«Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество», - заключил представитель Кремля.

Ранее Россельхознадзор ввёл ограничения на импорт молочной продукции в Россию от азербайджанских компаний «Allbuy» и «Milk products», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

