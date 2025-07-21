Песков: В отношениях России и Азербайджана сейчас сложный период

В отношениях России и Азербайджана в настоящее время сейчас сложный период. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва надеется, что он пройдёт, так как «сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду».

«Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество», - заключил представитель Кремля.

Ранее Россельхознадзор ввёл ограничения на импорт молочной продукции в Россию от азербайджанских компаний «Allbuy» и «Milk products», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АзербайджанРоссияДмитрий Песков

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