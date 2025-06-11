Россиянам объяснили, почему майнинг криптовалюты является рискованным бизнесом

По его словам, это «высокорискованные спекулятивные вложения», которые не имеют финансовых гарантий со стороны государства.

Эксперт подчеркнул, что риски, связанные с инвестициями в криптовалюту, «сопоставимы с игрой в финансовую пирамиду».

«Выиграть возможно, однако вероятность потерять вложенные средства либо недополучить ожидаемый доход значительно выше», - заключил Орлов.

Ранее в Бурятии выявили установленную в грузовике КамАЗ ферму для майнинга криптовалюты, незаконно подключённую к линии электропередачи, сообщает RT.