Песков допустил, что Путин и Трамп могут встретиться в Пекине

Поездка в Пекин в сентябре на мероприятия в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией действительно есть в повестке у президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, нельзя исключать, что в рамках этого визита может состояться встреча Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, однако информации о намерении главы Белого дома посетить КНР нет.

«Если так случится, что Трамп тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Трампа «возможна и со временем обязательно случится», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКитайДональд ТрампВладимир Путин

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