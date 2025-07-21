Песков допустил, что Путин и Трамп могут встретиться в Пекине

По его словам, нельзя исключать, что в рамках этого визита может состояться встреча Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, однако информации о намерении главы Белого дома посетить КНР нет.

«Если так случится, что Трамп тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Трампа «возможна и со временем обязательно случится», сообщает RT.

