Песков: Россия желает, чтобы в Азербайджане уважали русских

России очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что в России живет очень большая азербайджанская диаспора, почти все представители которых - это законопослушные граждане, пользующиеся «заслуженным уважением».

«Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», — указал представитель Кремля.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что конфликт Баку и Москвы искусственно подогревается извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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