Песков: Россия желает, чтобы в Азербайджане уважали русских
России очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в России живет очень большая азербайджанская диаспора, почти все представители которых - это законопослушные граждане, пользующиеся «заслуженным уважением».
«Те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», — указал представитель Кремля.
Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что конфликт Баку и Москвы искусственно подогревается извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru