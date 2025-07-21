Счет идет на часы: Как защититься от «родственников холеры» в Турции
Бактерии, найденные в Турции, опасны не только тяжелыми нагноениями, они также являются возбудители кишечных заболеваний, сказал НСН Владислав Жемчугов.
Обнаруженные в Турции бактерии способны вызвать не только кишечные заболевания, но и тяжелые нагноения, необходимо срочно обратиться к врачу при симптомах, поскольку порой счет может идти на часы. Об этом НСН заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
На побережье Турции обнаружены бактерии Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, которые являются «родственниками холеры» и могут проникать в организм через открытые раны. Об этом сообщила газета Milliyet. Жемчугов объяснил, что особенно опасны такие бактерии на прибрежных морских курортах летом.
«Вибрионы — это подвижные бактерии, самая известная из которых — возбудитель холеры. Есть несколько разновидностей — от легкого течения до тяжелого, все они особенно активны летом, в теплых источниках, насыщенных органикой, — это пруды, море, где живут галофильные вибрионы (самая известная вспышка была на побережье Балтийского моря). Это частая история на теплых курортах на побережье в летний период. Вибрионы могут проникать в человека либо через рот с морской водой, либо через раны и царапины, они могут вызывать довольно тяжелые нагноения и стандартные кишечные заболевания, сопровождающиеся диарей, лихорадкой, обезвоживанием и температурой», — сказал Жемчугов.
Собеседник НСН добавил, что при первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, а для профилактики посоветовал не экспериментировать с едой и водой.
«Местные санэпидслужбы должны наблюдать на пляжах за состоянием воды, брать пробы и оповещать, если что не так. Причинами же нагноения ран могут быть не только вибрионы — нужно не жалеть денег на страховку и идти к врачу, тем более, если заболел маленький ребенок, потому что в этом случае несколько часов промедления могут привести к смерти, вся симптоматика идет в ускоренном режиме. Поэтому надо бежать, ставить капельницы и делать анализы. Кроме того, надо питаться только проверенной водой и едой в привычных местах, стараться избегать уличной еды», — подытожил он.
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