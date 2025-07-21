«Вибрионы — это подвижные бактерии, самая известная из которых — возбудитель холеры. Есть несколько разновидностей — от легкого течения до тяжелого, все они особенно активны летом, в теплых источниках, насыщенных органикой, — это пруды, море, где живут галофильные вибрионы (самая известная вспышка была на побережье Балтийского моря). Это частая история на теплых курортах на побережье в летний период. Вибрионы могут проникать в человека либо через рот с морской водой, либо через раны и царапины, они могут вызывать довольно тяжелые нагноения и стандартные кишечные заболевания, сопровождающиеся диарей, лихорадкой, обезвоживанием и температурой», — сказал Жемчугов.

Собеседник НСН добавил, что при первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, а для профилактики посоветовал не экспериментировать с едой и водой.

«Местные санэпидслужбы должны наблюдать на пляжах за состоянием воды, брать пробы и оповещать, если что не так. Причинами же нагноения ран могут быть не только вибрионы — нужно не жалеть денег на страховку и идти к врачу, тем более, если заболел маленький ребенок, потому что в этом случае несколько часов промедления могут привести к смерти, вся симптоматика идет в ускоренном режиме. Поэтому надо бежать, ставить капельницы и делать анализы. Кроме того, надо питаться только проверенной водой и едой в привычных местах, стараться избегать уличной еды», — подытожил он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что случаи завоза брюшного тифа в Россию связаны с тем, что туристы не вакцинируются от него, при этом даже не переболевший человек может быть носителем болезни до года.

