Россиян предупредили об оговорке о внедрении ИИ в трудовых договорах

В трудовых договорах в России может появиться пункт, позволяющий работодателю увольнять сотрудников при внедрении искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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Ранее Преображенский суд Москвы восстановил на работе женщину, которую уволили после передачи большей части её обязанностей ИИ. Также работодателя обязали выплатить ей компенсацию.

Комментируя данный инцидент, Соловьев предположил, что для исключения подобных ситуаций в будущем и будут предусмотрены дополнения об увольнении при использовании ИИ «в трудовые договоры, контракты, служебные обязанности»

«При этом работодатель уведомит работника, предположим, за месяц или за три месяца», - добавил юрист.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что технологии ИИ не заменят профессионалов космической отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DPA
ТЕГИ:ДоговорРаботаИскусственный Интеллект

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