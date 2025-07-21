В Италии отменили концерт дирижера Гергиева

Речь идёт о концерте в рамках фестиваля «Un'Estate da Re». По данным агентства, отмену объяснили возможными протестами со стороны украинских организаций в Италии из-за позиции Гергиева, поддерживающего политику президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что также против концерта ыступили несколько лауреатов Нобелевской премии, которые направили письма главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, властям Италии и губернатору региона Кампания Винченцо Де Луке. Онлайн-петиция собрала 16 тысяч подписей.

Ранее виолончелист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий Артем Варгафтик заявил «Радиоточке НСН», что скандал в Италии вокруг гастролей Гергиева связан не российским паспортом дирижёра, а с его известностью.

