В Италии отменили концерт дирижера Гергиева
Дирекция Королевского дворца в итальянской Казерте отменила концерт дирижёра Валерия Гергиева, запланированный на 27 июля. Об этом сообщает агентство ANSA.
Речь идёт о концерте в рамках фестиваля «Un'Estate da Re». По данным агентства, отмену объяснили возможными протестами со стороны украинских организаций в Италии из-за позиции Гергиева, поддерживающего политику президента РФ Владимира Путина.
Отмечается, что также против концерта ыступили несколько лауреатов Нобелевской премии, которые направили письма главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, властям Италии и губернатору региона Кампания Винченцо Де Луке. Онлайн-петиция собрала 16 тысяч подписей.
Ранее виолончелист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий Артем Варгафтик заявил «Радиоточке НСН», что скандал в Италии вокруг гастролей Гергиева связан не российским паспортом дирижёра, а с его известностью.
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