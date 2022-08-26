В Северной Македонии объявлен режим кризисной ситуации в энергетике

Власти Северной Македонии объявили особое положение в республике из-за ситуации в сфере энергетики. Как подчеркивается, режим кризисной ситуации будет действовать с 1 сентября по 1 октября, сообщает национальное телевидение страны.

«Решение принято ввиду недостатка электричества и состояния на электроэнергетическом рынке», — приводит телеканал сообщение правительства республики.

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Как отмечается, кризис с энергоснабжением затронул все районы страны, а в столице республики Сопье к этому добавились и проблемы с теплообеспечением.

Правительство Северной Македонии винит Россию в сокращении поставок природного газа в Европу.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили $3200.

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Фото: facebook.com/pg/SPendarovski
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