В Северной Македонии объявлен режим кризисной ситуации в энергетике

Как отмечается, кризис с энергоснабжением затронул все районы страны, а в столице республики Сопье к этому добавились и проблемы с теплообеспечением.

Правительство Северной Македонии винит Россию в сокращении поставок природного газа в Европу.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили $3200.

