Над Крымом и Черным морем нейтрализовали 13 дронов ВСУ
8 сентября 202512:20
Российские дежурные средства ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 8.00 мск до 11.00 мск... перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.
Военное ведомство уточнило, что 12 беспилотников сбили над Крымом, один – над водами Черного моря.
Ранее средства ПВО уничтожили три БПЛА в Курской и Брянской областях, напоминает RT.
