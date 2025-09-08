Над Крымом и Черным морем нейтрализовали 13 дронов ВСУ

Российские дежурные средства ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 8.00 мск до 11.00 мск... перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.

Военное ведомство уточнило, что 12 беспилотников сбили над Крымом, один – над водами Черного моря.

Ранее средства ПВО уничтожили три БПЛА в Курской и Брянской областях, напоминает RT.

ФОТО: РИА Новости
