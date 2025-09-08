Армия России поразила энергообъект, обеспечивавший работу ВПК Украины
Вооруженные силы России поразили энергообъект, который обеспечивал работу украинских военно-промышленных предприятий. Об этом сообщает Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок... нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», - указано в сообщении.
Кроме того, армия РФ ударила по радиолокационным станциям ПВО противника, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и запуска дронов дальнего действия.
Между тем глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитрову, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Бессараб предложила увеличить возраст для получения семейной ипотеки
- СМИ: «Северные потоки» подорвали по заданию экс-главкома ВСУ Залужного
- Армия России поразила энергообъект, обеспечивавший работу ВПК Украины
- Трансплантолог рассказал, поможет ли пересадка органов дожить до 150 лет
- Лавров: В FIFA обсуждают возможность проведения матча России и США
- Песков назвал западные санкции бесполезным способом оказать давление на РФ
- Над Крымом и Черным морем нейтрализовали 13 дронов ВСУ
- Закулисный сговор: Чем закончится для Макрона отставка премьера Франции
- Медведев: У Москвы есть основания предъявить Финляндии требования о репарациях
- Бердянск и Волга: Туроператоры раскрыли, где россияне отдохнули летом 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru