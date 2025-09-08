Армия России поразила энергообъект, обеспечивавший работу ВПК Украины

Вооруженные силы России поразили энергообъект, который обеспечивал работу украинских военно-промышленных предприятий. Об этом сообщает Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок... нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», - указано в сообщении.

Кроме того, армия РФ ударила по радиолокационным станциям ПВО противника, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и запуска дронов дальнего действия.

Между тем глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитрову, пишет «Свободная пресса».

