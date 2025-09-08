Песков назвал западные санкции бесполезным способом оказать давление на РФ
Западные санкции в отношении России бесполезны в части оказания давления на страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Александру Юнашеву.
Как отметил представитель Кремля, рестрикции «оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию». По словам Пескова, беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ за почти четыре года, не возымело никакого эффекта.
«Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил... президент», - добавил пресс-секретарь.
Между тем СМИ сообщили, что представители Евросоюза и США намерены обсудить новые антироссийские санкции, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: В FIFA обсуждают возможность проведения матча России и США
- Песков назвал западные санкции бесполезным способом оказать давление на РФ
- Над Крымом и Черным морем нейтрализовали 13 дронов ВСУ
- Закулисный сговор: Чем закончится для Макрона отставка премьера Франции
- Медведев: У Москвы есть основания предъявить Финляндии требования о репарациях
- Бердянск и Волга: Туроператоры раскрыли, где россияне отдохнули летом 2025 года
- Рейс Екатеринбург-Анталья приземлился в Казахстане
- При стрельбе в Иерусалиме погибли пять человек
- Рестораны предупредили о подорожании блюд из-за проверок и «бумажек»
- В мессенджере Max заработал канал Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru