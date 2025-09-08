Западные санкции в отношении России бесполезны в части оказания давления на страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту Александру Юнашеву.

Как отметил представитель Кремля, рестрикции «оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию». По словам Пескова, беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ за почти четыре года, не возымело никакого эффекта.

«Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил... президент», - добавил пресс-секретарь.

Между тем СМИ сообщили, что представители Евросоюза и США намерены обсудить новые антироссийские санкции, пишет «Свободная пресса».

