СМИ: «Северные потоки» подорвали по заданию экс-главкома ВСУ Залужного

По данным издания, следователи из федеральной полиции и федерального управления уголовной полиции считают, что раскрыли дело о взрывах, предположительно, к ним причастна яхта «Андромеда».

«Как сообщил... один из следователей, экипаж получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного», - отмечается в публикации.

В то же время в кругах, близких к спецслужбам, разделились мнения по поводу достоверности истории с судном. Некоторые считают, что экипаж яхты плохо скрывал действия и оставил много улик, другие относятся к этой версии скептически.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии страны Николай Патрушев заявил, что подрыв трубопроводов совершила высокопрофессиональная группа диверсантов с опытом работы на больших глубинах и в сложных условиях Балтийского моря.

