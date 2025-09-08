СМИ: «Северные потоки» подорвали по заданию экс-главкома ВСУ Залужного
Исполнители подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в сентябре 2022 года действовали по заданию нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, занимавшего тогда пост главнокомандующего ВСУ. Об этом пишет Welt, ссылаясь на неназванного немецкого следователя.
По данным издания, следователи из федеральной полиции и федерального управления уголовной полиции считают, что раскрыли дело о взрывах, предположительно, к ним причастна яхта «Андромеда».
«Как сообщил... один из следователей, экипаж получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного», - отмечается в публикации.
В то же время в кругах, близких к спецслужбам, разделились мнения по поводу достоверности истории с судном. Некоторые считают, что экипаж яхты плохо скрывал действия и оставил много улик, другие относятся к этой версии скептически.
Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии страны Николай Патрушев заявил, что подрыв трубопроводов совершила высокопрофессиональная группа диверсантов с опытом работы на больших глубинах и в сложных условиях Балтийского моря.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Бессараб предложила увеличить возраст для получения семейной ипотеки
- Германия ожидает ужесточение антироссийских санкций со стороны США
- СМИ: «Северные потоки» подорвали по заданию экс-главкома ВСУ Залужного
- Армия России поразила энергообъект, обеспечивавший работу ВПК Украины
- Трансплантолог рассказал, поможет ли пересадка органов дожить до 150 лет
- Лавров: В FIFA обсуждают возможность проведения матча России и США
- Песков назвал западные санкции бесполезным способом оказать давление на РФ
- Над Крымом и Черным морем нейтрализовали 13 дронов ВСУ
- Закулисный сговор: Чем закончится для Макрона отставка премьера Франции
- Медведев: У Москвы есть основания предъявить Финляндии требования о репарациях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru