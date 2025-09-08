Лавров: В FIFA обсуждают возможность проведения матча России и США
Возможность проведения матча между сборными России и США по футболу обсуждается в некоторых кругах, включая руководство Международной федерации футбола (FIFA). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как напомнил глава МИД, в 2026 году США, Мексика и Канада примут футбольный чемпионат мира.
«Уже в некоторых кругах, включая в руководстве FIFA обсуждается, почему бы не провести футбольный матч (между. - НСН) страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года (сборными России и США. - НСН)», - цитирует Лаврова РИА Новости.
Между тем российская сборная сыграла в товарищеском матче с национальной командой Катара, россияне разгромили соперников со счетом 4:1, пишет «Свободная пресса».
