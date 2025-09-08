Германия ожидает ужесточение антироссийских санкций со стороны США

Правительство Германии уже несколько месяцев пытается усилить санкционное давление на Россию. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые санкции, он указал, что Берлин приветствовал бы, если бы Вашингтон присоединился к этой позиции.

«Мы все знаем, что США держат в своих руках ключ к усилению давления на Россию», - заключил Корнелиус.

Ранее Трамп заявил, что готов к введению новых санкций против Москвы, сообщает RT.

