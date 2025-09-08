Германия ожидает ужесточение антироссийских санкций со стороны США
8 сентября 202513:16
Правительство Германии уже несколько месяцев пытается усилить санкционное давление на Россию. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.
Комментируя слова президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые санкции, он указал, что Берлин приветствовал бы, если бы Вашингтон присоединился к этой позиции.
«Мы все знаем, что США держат в своих руках ключ к усилению давления на Россию», - заключил Корнелиус.
Ранее Трамп заявил, что готов к введению новых санкций против Москвы, сообщает RT.
