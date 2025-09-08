Сегодня в России успешно выполняется трансплантация органов, однако она нужна в первую очередь, чтобы помочь выжить больному человеку, а не продлить жизнь здоровому. Об этом НСН заявил врач-трансплантолог Михаил Каабак.

После того как президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине затронули идею продления жизни до 150 лет с помощью трансплантации органов, журналисты поинтересовались у ученых и врачей, есть ли у этой мысли реальная основа. По словам специалистов, органные трансплантации действительно спасают миллионы жизней, однако сопряжены с серьезными рисками: операция тяжело переносится, а препараты для подавления иммунитета повышают риск инфекций и осложнений. Каабак отметил, что в России метод рассматривают пока только в контексте помощи больным пациентам.