В российском правительстве прогнозируют идеальный шторм для глобальной экономики

В этот период столкнутся негативные тренды, накопившиеся за годы, заявил он журналистам на брифинге.

«Сейчас мы только входим в понимание остроты тех проблем, которые сейчас складываются в мире. Дело в том, что предстоящие несколько лет – это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», - отметил российский политик.

В числе негативных факторов, влияющих на мировую экономику, Белоусов назвал рост протекционизма в мировой торговле и блокировка правил, связанных с ВТО, колоссальные долги, образовавшиеся после кризиса 2009 года, а также рост цен. По его словам, для решения проблем предлагается прекратить спецоперацию на Украине и повысить процентные ставки банкам для сдерживания инфляции.

«Понятно, что такого рода инструменты, такого рода действия абсолютны неадекватны, их просто недостаточно для того, чтобы решать те проблемы, потому что это проблемы структурные, системные, и только предстоит еще выработать меры, как это все решать. Отчасти бремя решения этих вопросов сейчас легло на США, которые получили эстафетную палочку и будут председательствовать в АТЭС в 2023 году, и видимо на эти вопросы надо будет дать ответ», - заявил Андрей Белоусов.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН объяснил, почему именно сейчас была необходимость принять резолюцию ООН о репарациях Украине.

«Если США захотят эти деньги использовать, это может произойти. Почему они могут захотеть сейчас это использовать? Во-первых, для них очевидно, что киевский режим близок к коллапсу, потому что производятся удары по его тылу, тыл может прийти в негодность. Рассчитывать на то, что они вернут все, что было одолжено, не приходится. При использовании российских замороженных средств деньгами киевский режим ничего не получит, деньги получат американские компании, производители оружия и так далее», - объяснил он.

