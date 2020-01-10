Почему в России стало больше миллиардеров

Издание включает этих предпринимателей в список 200 богатейших с 2017 года. Они также известны как основатели венчурного фонда ABRT Venture Fund, у Тимашева ранее была доля в 5Nine, занимающейся защитой данных.

При этом самые успешные среди российских богачей в большинстве обязаны своим состоянием сырьевой экономике, отмечал Forbes: это владельцы активов в нефтегазовой отрасли, металлургии и химической промышленности.

В частности, самыми успешными миллиардерами десятилетия были признаны совладелец «Сибура» и НОВАТЭКа Леонид Михельсон, другой совладелец этих компаний Геннадий Тимченко, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, главный акционер ЛУКОЙЛа Вагит и владелец «Северстали» Алексей Мордашов. В 2019 году больше других разбогатели Потанин, Алекперов и Михельсон.

За минувший год состояние 23 участников индекса миллиардеров из России увеличилось на $52,9 миллиарда, подсчитал Bloomberg. При этом реальные доходы населения в России снижались несколько лет подряд.

Как рассказал в эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, рост числа богатых россиян вовсе не свидетельствует о росте отечественной экономики.

«О стабильности и развитии российской экономики можно было бы говорить, только если был бы рейтинг, который демонстрирующий стремительный рост реальных доходов населения по регионам. Причём, если не декоративный, правительственный, как средняя зарплата по стране, которая ничего не отражает уже много лет. Тогда можно было бы говорить, что рост благосостояния населения и общий рост экономики — причина роста долларовых миллиардеров. Но я думаю, что причина не в этом. Во-первых, закончилась вторая волна кризиса, и началось некоторое оживление, во-вторых, наша экономическая система так устроена, что богатые богатеют, а бедные остаются бедными. Именно поэтому у нас нет экономического роста. Ресурсы концентрируются в руках самых богатых граждан, в то время как самые бедные имеют нехватку денег для покупки необходимых товаров. Это основная проблема нашей экономики», — объяснил эксперт.

На днях правительство РФ утвердило новый план приватизации на 2020-2022 годы. Его раскритиковали экономисты. В частности, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сказал НСН, что для экономики такая приватизация будет вредна, а полезна – только тем, кто ею воспользуется.

