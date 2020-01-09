«Это безумие»: Экономист разгромил новый план приватизации
Утвержденный правительством РФ план приватизации не нужен и в перспективе навредит российской экономике, заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
Правительство РФ утвердило план приватизации федерального имущество на 2020-2022 годы. В частные руки планируют передать 293 предприятия (акционерные общества и ФГУПы), а также более тысячи объектов иного имущества. Как ожидается, благодаря приватизации в бюджет страны будут ежегодно поступать по 3,6 миллиарда рублей.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН высказал мнение, что эта приватизация не нужна, особенно в нынешних условиях.
«Денег в казне много, и ЦБ ключевую ставку снижает, и Минфин отчитывается о ежегодном избытке денег на расчетных счетах правительства. И бюджет профицитный. В этой ситуации приватизация, как и наращивание государственного долга, - это безумие. Это выгодно только тем, кто будет этим пользоваться», - уверен экономист.
По оценке Колташова, нынешний план приватизации значительно уступает аналогичным планам 1990-х годов и скорее близка к плану приватизации, который в 2011-2014 году продвигали Аркадий Дворкович и люди, связанные с Дмитрием Медведевым. Потом наступил кризис, и стало ясно, что чем больше государство имеет ресурсов, рычагов в экономике, тем устойчивее и перспективнее это государство, добавил Колташов.
«Поэтому сейчас предложение приватизации не нужно, оно вредно для российской экономики с точки зрения перспектив. Оно скорее будет создавать проблемы», - повторил он.
Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в эфире НСН заявил, что решение о приватизации и другие подобные ему в России принимаются под давлением лоббистских групп. Включение в план приватизации ряда предприятий алкогольного сектора Хасбулатов назвал «преступлением».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В «Нафтогазе» назвали контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
- Россиян предупредил о январской эпидемии гриппа
- Названы самые популярные в России имена 2019 года
- Путин лично понаблюдал за военными учениями в Черном море
- ДНР обещает жителям повышение зарплат до уровня российских