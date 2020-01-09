«Это безумие»: Экономист разгромил новый план приватизации

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН высказал мнение, что эта приватизация не нужна, особенно в нынешних условиях.

«Денег в казне много, и ЦБ ключевую ставку снижает, и Минфин отчитывается о ежегодном избытке денег на расчетных счетах правительства. И бюджет профицитный. В этой ситуации приватизация, как и наращивание государственного долга, - это безумие. Это выгодно только тем, кто будет этим пользоваться», - уверен экономист.

По оценке Колташова, нынешний план приватизации значительно уступает аналогичным планам 1990-х годов и скорее близка к плану приватизации, который в 2011-2014 году продвигали Аркадий Дворкович и люди, связанные с Дмитрием Медведевым. Потом наступил кризис, и стало ясно, что чем больше государство имеет ресурсов, рычагов в экономике, тем устойчивее и перспективнее это государство, добавил Колташов.

«Поэтому сейчас предложение приватизации не нужно, оно вредно для российской экономики с точки зрения перспектив. Оно скорее будет создавать проблемы», - повторил он.

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в эфире НСН заявил, что решение о приватизации и другие подобные ему в России принимаются под давлением лоббистских групп. Включение в план приватизации ряда предприятий алкогольного сектора Хасбулатов назвал «преступлением».