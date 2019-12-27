Михельсон и Тимченко признаны самыми успешными миллиардерами десятилетия
Совладелец «Сибура» и НОВАТЭКа Леонид Михельсон возглавил список самых успешных миллиардеров в России за последние 10 лет. С 2010 года его состояние увеличилось больше, чем у других – на $22,6 миллиарда, свидетельствуют подсчеты Forbes.
Другой акционер «Сибура» и НОВАТЭКа, Геннадий Тимченко, занял второе место по версии издания. Он разбогател на $20,8 миллиарда. За ним расположились совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (+$13,5 миллиарда), главный акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (+ $13,2 миллиарда), владелец «Северстали» Алексей Мордашов (+$10,3 миллиарда).
Как отмечается в материале, ростом благосостояния богатейшие люди России обязаны сырьевой экономике – нефтегазовой отрасли, металлургии и химической промышленности.
Ранее сообщалось, что за 2019 год больше других разбогатели Потанин, Михельсон и Алекперов.
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