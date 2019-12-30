Названы самые успешные российские миллиардеры 2019 года

Список самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров составило агенство Bloomberg. На первом месте оказался совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние увеличилось за год на 8,5 миллиарда долларов, составив 28,2 миллиарда долларов.

На второй строчке президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов. За нынешний год он нарастил свое богатство на 6,2 миллиарда долларов. Его состояние агенство оценивает в 22,3 миллиарда долларов.

Третье место рейтинга досталось совладельцу газовой компании ПАО «Новатэк» Леониду Михельсон с состоянием в 24,6 миллиарда долларов, 4,3 миллиарда из которых добавились в этом году, передает РИА ФАН.

По данным Bloomberg, совокупное состояние 23 участников индекса миллиардеров из России увеличилось на 52,9 миллиарда долларов. Как сообщает Москва 24, это самый крупный показатель за последние четыре года.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН заметил, что разрыв между несколькими богатейшими людьми страны и средним классом так велик, что ситуацию можно считать катастрофической.







