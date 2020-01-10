Новости за ночь: Еще два россиянина стали долларовыми миллиардерами

Veeam занимается разработками в области резервного копирования данных, их восстановления, защиты и облачного хранения. По собственным данным компании, ее выручка достигает $1 миллиарда. Венчурный фонд Insight Partners стал миноритарным владельцем стартапа в 2013 году, а теперь выкупает весь бизнес. Ожидается, что сделка будет полностью закрыта в первом квартале 2020 года. Баронов и Тимашев окончательно покинут компанию в середине 2021 года.

Veeam – условно российская компания: большинство разработчиков софта находятся в России, но стартап изначально позиционировал себя как западный и открыл штаб-квартиру в швейцарском городе Бар.

