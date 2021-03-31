Одни убытки. Независимые АЗС объяснили подорожание бензина
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал НСН, что объём предложения на рынке не увеличивается пропорционально росту спроса.
Цена бензина на бирже в ряде регионов оказалась выше розничной стоимости топлива. В частности, рост цен зафиксирован в Приморье, Хабаровском крае, во Владивостоке и на Сахалине, рассказал глава Приморского топливного союза Владимира Чирскова. Кроме того, по данным Независимого топливного союза, аналогичная ситуация сложилась в Тверской области.
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН рассказал, что происходит на рынке топлива в РФ.
«Это весьма распространенная проблема на территории всех регионов России. Но не всегда можно оперативно сопоставить мелкооптовые цены с розничными у крупных нефтяных компаний. Если сравнивать мелкооптовые цены в регионе и розничные, то в большинстве регионов разница в цене за литр бензина не превышает 1,5 рубля. Этих денег не хватит на оплату доставки топлива на АЗС и оплату ее операционной деятельности. То есть фактически сейчас на территории РФ независимый сектор работает в убыток», - сказал он.
Эксперт пояснил, что в России растут оптовые цены на топливо, а розничные цены регулируются правительством. Оптовые устанавливаются нефтяными заводами или на бирже, но в целом они близки. Когда растут биржевые цены на топливо, они влияют на цены НПЗ, а потом это передается на мелкооптовый рынок.
«Наш базовый прогноз заключается в том, что по году цены на топливо вырастут на 8%. С начала года они уже выросли на 3-3,5%. Это если не предпримут меры по купированию цен в рознице. Ведь уже сейчас заправки ничего не зарабатывают, а мы вступаем в сезон высокого спроса, который будет давить на цену, а паритетного увеличения предложения мы не наблюдаем», - отметил Баженов.
Эксперт также предрек дальнейшее ухудшение ситуации на топливном рынке в течение этого сезона, особенно в регионах Дальнего Востока.
«Там небольшой объем перерабатывающих мощностей, их не хватает для производства автомобильного бензина. Дизель в профиците, а бензин в дефиците. Потому они зависят от поставок из других регионов, а в силу удаленности и большого логистического плеча продукция этих заводов в рознице продается по высокой цене», - объяснил эксперт.
По его словам, правительство с весны 2020 года готовит постановление о субсидировании поставок топлива на Дальний Восток, но пока никаких подвижек в этой области нет.
«Ситуация объясняется тем, что бюджет хочет получать больше налогов, а цены хотят контролировать. Поэтому у вас пропадают всякие стимулы к инвестициям в розницу и в нефтепереработку, а потому не появляются новые НПЗ, а действующие банкротятся. Стимулов для развития нефтепереработки нет, а потому субсидии – единственный шаг, который позволит эту ситуацию на Дальнем Востоке исправить. Или контролируйте цены и не повышайте налоги, или повышайте, но тогда не вмешивайтесь в ценообразование розницы», - заключил Баженов.
Первый заместитель председателя комитета Госдум по энергетике Дмитрий Ионин ранее пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что бензин в России не подешевеет до тех пор, пока не изменится налоговое регулирование и не будут запущены рыночные механизмы.
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