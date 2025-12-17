Минобороны РФ опубликовало кадры подлодки после заявлений Украины о ее уничтожении
Министерство обороны РФ распространило видео, на котором запечатлена российская подводная лодка Черноморского флота, сообщают «Известия».
Эта публикация является ответом на более ранние заявления украинских спецслужб, утверждавших о её уничтожении. На кадрах субмарина не имеет видимых повреждений.
Официальный представитель Черноморского флота капитан первого ранга Алексей Рулев также опроверг эту информацию, заявив, что корабли и подлодки в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи не пострадали.
Ранее стало известно, что попытка ВСУ провести диверсию в районе Новороссийска с использованием подводного беспилотника не увенчалась успехом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
