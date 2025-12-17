Лукашенко: Украинцы просто отдали Крым России, за него никто не воевал
Белорусский лидер Александр Лукашенко дал оценку событиям вокруг Крыма, заявив в эфире Newsmax TV, что полуостров перешёл под контроль России без сопротивления со стороны Украины. «За Крым никто не сражался», — указал он.
Рассуждая об истоках украинского кризиса, он сравнил Россию со «спящим медведем», с которым надо было выстраивать нормальные отношения. Причиной обострения президент считает тот факт, что после смены власти в Киеве в 2014 году руководство страны взяло курс на искоренение русской культуры
Ранее Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен договориться для сохранения текущих границ Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
