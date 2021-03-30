Страна - бензоколонка. В Госдуме объяснили рост цен на АЗС

В министерстве энергетики объяснили подорожание бензина при дешевеющей нефти. Как заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, стоимость бензина в России связана с курсом рубля, поэтому топливо может не дешеветь вместе с нефтью. По его словам, обычно подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно. «Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился», — заметил Сорокин.

Первый заместитель председателя комитета Госдум по энергетике Дмитрий Ионин пояснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что бензин в России не подешевеет до тех пор, пока не изменится налоговое регулирование и не будут запущены рыночные механизмы.

«Это совершенно не рыночная история. Это история о том, как из-под палки нефтяников заставляют производить бензин в стране, хотя им выгоднее гнать сырьё за рубеж. Дело в том, что при экспорте нефти они получают возврат НДС – 20% дополнительной прибыли. Если убрать все остальные составляющие – себестоимость, затраты и т.д., то получается двойная прибыль. Именно поэтому нефтяникам невыгодно производить бензин внутри страны. Им проще продать за рубеж сырьё и получить двойную маржу. Поэтому бензин они производят по остаточному принципу. Соответственно, всю потенциально упущенную выгоду, как, если бы, эту сырую нефть продали за рубеж, они закладывают в цену бензина, и он постоянно дорожает. Ресурсное лобби отстаивает такое положение вещей, , в результате, мы остаёмся, как ни обидно, страной – бензоколонкой», - отметил депутат.

Как подчеркнул Дмитрий Ионин, сохранение льготы по возврату НДС на экспорт нефти грозит России периодическими топливными кризисами, как в 2018 году:

«Дефицит бензина на внутреннем рынке может возникнуть при растущих ценах и спросе на нефть. Это стимулирует нефтяники всё больше продавать сырьё за рубеж. При этом подорожание бензина провоцирует рост других цен и падение покупательной способности населения. Если отменить эти налоговые льготы, производителям будет выгоднее заниматься переработкой. На рынке появится больше бензина, соответственно, согласно рыночным механизмам, чем больше предложения, тем ниже цена».

В свою очередь в Минэнерго считают, что дефицита горючего в ближайшее время быть не должно. Бензин на заправках с начала года подорожал чуть более чем на 2%, что практически не отличаются от инфляции, утверждает замглавы ведомства Павел Сорокин.

По его словам, если бы стоимость бензина колебалась так же, как и цена на нефть, это вызвало бы негативную реакцию как бизнеса, так и населения. Для этого и существует специальный демпферный механизм, который даёт возможность удерживать цену бензина в рамках инфляции и обеспечивает предсказуемость рынка.

