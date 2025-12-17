Певица Слава заплакала из-за победы Лурье над Долиной и заявила об отмене запрета на алкоголь

Певица Слава назвала в соцсетях решение Верховного суда России по делу о квартире народной артистки РФ Ларисы Долиной торжеством справедливости.

Пригожин высказался о травле Долиной после приговора суда

По ее словам, справедливость восторжествовала.

В коротком видео певица указала, что готова расплакаться. Она отметила, что отменяет свой запрет на алкоголь.

Ранее Верховный суд вернул Лурье купленную у Долиной квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети певицы
ТЕГИ:Верховный Суд РФНедвижимостьПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры