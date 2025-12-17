Певица Слава заплакала из-за победы Лурье над Долиной и заявила об отмене запрета на алкоголь
17 декабря 202501:31
Певица Слава назвала в соцсетях решение Верховного суда России по делу о квартире народной артистки РФ Ларисы Долиной торжеством справедливости.
По ее словам, справедливость восторжествовала.
В коротком видео певица указала, что готова расплакаться. Она отметила, что отменяет свой запрет на алкоголь.
Ранее Верховный суд вернул Лурье купленную у Долиной квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
