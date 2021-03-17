Рукотворный кризис. Раскрыт масштаб грядущего повышения цен на бензин
Председатель правления Независимого топливного союза в интервью НСН предложил решать эту проблему, снижая налоговую нагрузку и направляя поступления от акцизов в региональные бюджеты.
Россию действительно ожидает очередное повышение цен на бензин, но очередная кризисная ситуация рукотворная, заявил в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов.
«Нынешнюю ситуацию мы воспринимаем как кризис, потому что у нас всё зарегулировано. В ином случае это был бы обычный сезонный рост цен. Так что никакого кризиса нет. Вернее, кризис этот рукотворный, который создают фискальные и регуляторные меры правительства. В текущих условиях, я думаю, по итогам года рост цен на бензин составит 7-8%», - предположил Баженов.
Для исправления ситуации, по его мнению нужно либерализовать цены, отменять демпфер (бюджетная компенсация нефтяным компаниям за упущенную выгоду, из-за удержания цен на внутреннем рынке - НСН), снижать налоговую нагрузку и, возможно, переносить нагрузку с НПЗ на того, кто будет в конечном итоге реализовывать продукт.
«Все поступления от акцизов нужно направлять в региональные бюджеты. Нужен гибкий механизм для регионов. У нас, увы, всё не так, и потому удивляемся, почему у нас всё выходит из-под контроля. Потому что не надо ломать ценовой механизм», - заметил Григорий Баженов.
Как отметил Баженов, демпферный механизм нанес колоссальные убытки нефтяным компаниям в 2020 году, в 2021 – м он был скорректирован, но он неэффективен, что привело к существенному росту цен.
«Решить эту проблему можно только повышением предложения и расширением маржинальных средств переработки. То есть создать стимулы, чтобы производить нефтепродукты было выгоднее, чем гнать сырую нефть, а во-вторых, нормативно увеличивать объемы реализации на бирже. По-другому - никак. Не сработает, тем более что на коррекцию демпфера требуется время, а сезон высокого спроса уже начался». - уверен эксперт.
Проблема повышения цен на бензин обсуждается каждый год, все вводимые меры, как считает председатель правления Независимого топливного союза, не работают.
«Мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда оптовые котировки с декабря по март вышли на летний уровень. Естественно такая высокая база дает нам основание полагать, что цены в этом сегменте будут расти и дальше. И тому есть еще несколько подталкивающих факторов, в том числе, индексы экспортной альтернативы. И нельзя сказать, что принятые правительством меры как-то будут способствовать снижению цен», - уверен эксперт.
Ранее Счетная палата предупредила о риске повторения топливного кризиса 2018 года, что, по мнению аудиторов, спровоцирует социальную напряженность.
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