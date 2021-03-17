Рукотворный кризис. Раскрыт масштаб грядущего повышения цен на бензин

Россию действительно ожидает очередное повышение цен на бензин, но очередная кризисная ситуация рукотворная, заявил в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Нынешнюю ситуацию мы воспринимаем как кризис, потому что у нас всё зарегулировано. В ином случае это был бы обычный сезонный рост цен. Так что никакого кризиса нет. Вернее, кризис этот рукотворный, который создают фискальные и регуляторные меры правительства. В текущих условиях, я думаю, по итогам года рост цен на бензин составит 7-8%», - предположил Баженов.

Для исправления ситуации, по его мнению нужно либерализовать цены, отменять демпфер (бюджетная компенсация нефтяным компаниям за упущенную выгоду, из-за удержания цен на внутреннем рынке - НСН), снижать налоговую нагрузку и, возможно, переносить нагрузку с НПЗ на того, кто будет в конечном итоге реализовывать продукт.

«Все поступления от акцизов нужно направлять в региональные бюджеты. Нужен гибкий механизм для регионов. У нас, увы, всё не так, и потому удивляемся, почему у нас всё выходит из-под контроля. Потому что не надо ломать ценовой механизм», - заметил Григорий Баженов.

Как отметил Баженов, демпферный механизм нанес колоссальные убытки нефтяным компаниям в 2020 году, в 2021 – м он был скорректирован, но он неэффективен, что привело к существенному росту цен.

«Решить эту проблему можно только повышением предложения и расширением маржинальных средств переработки. То есть создать стимулы, чтобы производить нефтепродукты было выгоднее, чем гнать сырую нефть, а во-вторых, нормативно увеличивать объемы реализации на бирже. По-другому - никак. Не сработает, тем более что на коррекцию демпфера требуется время, а сезон высокого спроса уже начался». - уверен эксперт.