Биржевые цены на бензин в России превысили розничные

Цена бензина на бирже в ряде регионов оказалась выше розничной стоимости топлива. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на главу Приморского топливного союза Владимира Чирскова.

В частности, рост цен зафиксирован в Приморье, Хабаровском крае, во Владивостоке и на Сахалине, сообщает Ura.ru. Кроме того, по данным Независимого топливного союза, аналогичная ситуация сложилась в Тверской области.

Как отмечает Чирсков, автозаправочные станции рискуют обанкротиться, если тенденция к увеличению оптовых цен на топливо сохранится до лета. Это может обострить проблему дефицита бензина в дальневосточном регионе.

По данным Минэнерго, уже внесено предложение о субсидировании железнодорожных перевозок нефтепродуктов на Дальний Восток, за исключением экспортных поставок. Ведомство рассчитывает на возмещение до четырех тысяч рублей за тонну бензина. Если предложение одобрят, оптовые цены на топливо начнут снижаться, отмечает телеканал «360».

