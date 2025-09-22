В России на развитие электроники заложили свыше 250 млрд рублей на трехлетку

Более 250 млрд рублей на развитие электроники включено в проект федерального бюджета России на следующие три года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Проектом федерального бюджета, который мы в ближайшие дни представим на рассмотрение депутатам Государственной думы, предусмотрено на данные цели свыше четверти триллиона рублей», - отметил председатель кабмина.

За предыдущие три года в электронику вложили более 300 млрд рублей, в текущем году - свыше 100 млрд.

Ранее Мишустин рассказал, что кабмин запустит субсидирование кредитов для застройщиков в малых городах, пишет «Свободная пресса».

