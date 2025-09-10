Миллионы долга: Крупного производителя российских серверов подвели гарантии
Производство «железа» — гораздо более рискованный и ресурсоемкий процесс, чем производство софта, здесь очень многое зависит от порядочности крупных покупателей, сказал НСН Николай Михайлов.
Крупная задолженность производителя электроники «ПК Аквариус» перед поставщиками вряд ли приведет к краху компании, однако сложившаяся ситуация — яркая иллюстрация того, что производство «железа» — очень ресурсоемкий и рискованный процесс. Об этом НСН заявил руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов.
Российский производитель электроники «ПК Аквариус» за месяц получил 16 исков на сумму более 252 млн рублей, следует из картотеки Арбитражных судов Москвы. Среди заявителей — поставщик печатных плат «Гран груп», дистрибутор «Аксофт», контрактный сборщик «АЛТ мастер». По данным портала CNews, компания прекратила расчеты с контрагентами с января текущего года. Михайлов усомнился, что судебные тяжбы закончатся крахом компании, и отметил, что производство «железа» более рискованное, чем производство софта.
«Я не думаю, что дойдет до краха компании. Обычно эти дела все равно как-то разруливаются. В целом проблем у производителей электроники больше, чем у производителей софта, поскольку это более ресурсоемкое производство. К тому же производство “железа” — это значительно более высокие риски. Чипы в основном изготавливаются за рубежом, но в России производятся платы, выполняется сборка. В этом направлении очень тяжело выживать без гарантий со стороны крупных покупателей. Видимо, это и приводит к таким ситуациям, когда компания не может расплатиться с поставщиками», — сказал Михайлов.
Собеседник НСН оценил уровень поддержки производителей электроники со стороны государства.
«Есть программа форвардных контрактов, она работает с разработчиками, которые производят базовые станции, еще что-то. По всей видимости, она не очень хорошо работает с точки зрения заказчиков серверов», — подытожил он.
Ранее доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко заявил, что у государства достаточно механизмов, чтобы снизить конечную стоимость российских процессоров. По его словам, это, в частности, субсидирование конченой стоимости и заградительные меры.
