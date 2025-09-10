Крупная задолженность производителя электроники «ПК Аквариус» перед поставщиками вряд ли приведет к краху компании, однако сложившаяся ситуация — яркая иллюстрация того, что производство «железа» — очень ресурсоемкий и рискованный процесс. Об этом НСН заявил руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов.

Российский производитель электроники «ПК Аквариус» за месяц получил 16 исков на сумму более 252 млн рублей, следует из картотеки Арбитражных судов Москвы. Среди заявителей — поставщик печатных плат «Гран груп», дистрибутор «Аксофт», контрактный сборщик «АЛТ мастер». По данным портала CNews, компания прекратила расчеты с контрагентами с января текущего года. Михайлов усомнился, что судебные тяжбы закончатся крахом компании, и отметил, что производство «железа» более рискованное, чем производство софта.