В РФ предрекли подорожание крепкого импортного алкоголя на 20% из-за роста пошлин

Ранее издание РБК сообщило, что в России обсуждают возможность повышения пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран. По данным источника, с 1 января 2026 года они вырастут с €3 до 5 за литр напитка. В настоящий момент ставка на крепкий алкоголь из недружественных стран — 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за один литр напитка.

Отмечается, что повышение пошлин может затронуть виски, ром, настойки и ликеры, пишет RT. Однако, по мнению Черниговского, повышение пошлин на крепкий импортный алкоголь не приведет к серьезным проблема.