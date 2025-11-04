В РФ предрекли подорожание крепкого импортного алкоголя на 20% из-за роста пошлин
Доцент РАНХиГС Максим Черниговский в эфире НСН рассказал, что основной объем крепкого алкоголя в стране — производителей из РФ, Белоруссии и Казахстана.
Доля импортного крепкого алкоголя в России даже в лучшие годы составляла лишь 10%, так что повышение пошлин на него не приведет к значительным проблемам, однако цены в этом сегменте в среднем повысятся на 20%. Об этом в беседе с НСН заявил доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Ранее издание РБК сообщило, что в России обсуждают возможность повышения пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран. По данным источника, с 1 января 2026 года они вырастут с €3 до 5 за литр напитка. В настоящий момент ставка на крепкий алкоголь из недружественных стран — 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за один литр напитка.
Отмечается, что повышение пошлин может затронуть виски, ром, настойки и ликеры, пишет RT. Однако, по мнению Черниговского, повышение пошлин на крепкий импортный алкоголь не приведет к серьезным проблема.
«Не вижу в этом большой проблемы. Основной объем крепкого алкоголя, а это порядка 90%, — это производство России и дружественных стран: Белоруссии и Казахстана. Это водка. Еще возят из Китая, Индии, Бразилии. Но основное потребление в сегменте крепкого алкоголя — это российская водка. Доля импортной продукции в сегменте крепкого алкоголя в РФ даже в лучшие годы составляла меньше 10%. За последние несколько лет она, по понятным причинам, еще сократилась. Так что проблемы нет. Тем более за последние три года у нас заводы переориентировались. У нас только виски уже выпускают 15 российских заводов. Еще больше заводов выпускают джин. Выпускают и ром», - рассказал он.
При этом специалист предположил, что в связи с этим цены на крепкий импортный алкоголь вырастут примерно на 20%.
«Повышение цен в связи с ростом пошлин на импортный алкоголь из недружественных стран зависит от ценового сегмента. Ставка вырастет с €3 до 5 за литр. Если бутылка дорогого коньяка стоит 10 тысяч рублей — это один процент. Если бутылка сравнительно недорогого виски за 1 тысячу 200 рублей — это другой процент. Но подорожание будет с учетом всех налогов. В среднем по рынку — на 15-20%. Но повторяю, речь идет об очень узком ассортиментном сегменте. Его в общем объеме розничных продаж сейчас — 3-4%», - заключил собеседник НСН.
Ранее Максим Черниговский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что новый закон об упрощении получения лицензии на продажу алкоголя не сильно сократит срок ее получения, и если одновременно не будет устранена разница в стоимости легальной и нелегальной продукции, то даже ускорение выдачи лицензий не ликвидирует нелегальный рынок.
